Richtig gut packen können ist eine Kunst! Es erfordert die richtige Strategie und eine konkrete Herangehensweise – insbesondere, wenn der Koffer klein ist aber im Urlaub nicht auf schöne Outfits verzichtet werden soll. In dem Fall sind gute Pack-Skills für Vorteil. Eine effektive Variante dafür: die Sudoku Packing Methode.

Die Grundidee

Sudoku Packing ist eine Packmethode, mit der man aus wenigen Kleidungsstücken möglichst viele Outfits kombinieren kann. Das Prinzip ähnelt dem Sudoku-Spiel: jedes Teil sollte mit so vielen anderen Piece wie möglich zusammenpassen. Diese Methode eignet sich vor allem hervorragend für den Sommer und warme Reiseziele, da mehrere Lagen und Schichten wie beispielsweise Jacken entfallen.

Sudoku Packing für warme Reiseziele

Wenn der Urlaub eine warme Destination ist, dann gelten hierfür folgende Anhaltspunkte. Man nehme drei Oberteile, drei Unterteile und drei Paar Schuhe – wichtig hierbei ist vor allem, dass alle Teile farblich und stilistisch aufeinander abgestimmt sind, sodass man sie beliebig kombinieren kann. Da bei warmen Reisezielen Jacken und Cardigans in der Regel entfallen, bleibt mehr Platz für Schuhe oder Taschen. Drei paar Schuhe sind hierbei der Schlüssel für eine abwechslungsreiche Outfit Rotation. Das liegt vor allem daran, dass Schuhe die Wirkung eines Outfits stark beeinflussen können. Eingepackt werden sollten dementsprechend ein Paar Sneaker oder bequeme Laufschuhe, die für sportliche und lässige Aktivitäten geeinigt sind, flache Sandalen oder Flipflops für den gelegentlichen Strand oder Poolbesuch und ein Paar elegantere Sandalen oder Heels die für schickeren Looks angewendet werden können.

Vorgehen in 4 Schritten

Schritt Nummer eins ist es, sich auf eine einheitliche Farbpalette zu fokussieren, beispielsweise auf vier Farben wie Weiß, Bardoux, Beige und Schwarz. Anschließend drei Pieces für jede Kategorie wählen – Oberteil, Unterteil, Schuhe. Danach wird ein typisches „Sudoku-Gitter“ aus den Outfits gebaut. Jedes Oberteil sollte zu jedem Unterteil passen und jedes Outfit sollte sich mit mindestens zwei Schuhoptionen kombinieren lassen. Der vierte Schritt ist, die Outfits innerhalb des Sudoku-Gitters zu bauen – jeweils horizontal, vertikal und diagonal. Wichtig hierbei ist es, immer von der Ecke aus zu arbeiten.

Legt man die Kleidungsstücke gedanklich innerhalb eines Sudoku-Gitters, erhält man zahlreiche Outfit-Kombinationen auf einen Blick. (Foto: courtesy of the brands)

Beispiele zum Packen

Durch die 3x3x3 Kombination entstehen zahlreiche Outfits bei denen die Kombinationen bis zu 27 Mal umgesetzt werden können, bis sich die Rotation wiederholt.

Drei Oberteile

Affiliate Links Bluse mit Volant von Louis Vuitton 1.100,00 € Oberteil aus fließendem Satin von Max&Co 99,00 € 69,00 € T-shirt Seide Helma von Isabel Marant 295,00 € ZURÜCK WEITER

Drei Unterteile

Affiliate Links Maxirock aus Popeline von miu miu 1.280,00 € Jersey-Hose Sampson in 3/4-Länge von Ralph Lauren 990,00 € Weiße Hose aus Leinenmischgewebe mit niedriger Taille und geradem Bein von AMI PARIS 450,00 € ZURÜCK WEITER

Drei paar Schuhe

Affiliate Links Cloudsolo LOEWE von On 550,00 € Blade Samurai Marta Sandale von CASADEI 825,00 € 577,50 € Perlmuttfarbene Plateau-Flip-Flops von Calvin Klein 44,90 € ZURÜCK WEITER

Optional noch ein Kleid, denn es verbraucht wenig Platz im Koffer und erweitert die Garderobe um weitere Outfit Möglichkeiten.

Affiliate Links Kleid aus Viskosejersey von Burberry 1.990,00 € ZURÜCK WEITER

Die Sudoku-Packing Methode klingt vielleicht anfangs etwas verwirrend, ist aber einfach zu verstehen, vor allem wenn man den Packprozess spielerisch angeht – eben wie beim Sudoku.