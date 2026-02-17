Am 17. Februar beginnt mit dem Neumond das chinesische Neujahrsfest – auch Frühlingsfest genannt – und läutet das Jahr des Feuerpferdes ein. Das wichtigste Fest im chinesischen Kulturkreis steht für Neuanfang, Familie und Glück. Millionen Menschen weltweit feiern den Übergang in ein neues Mondjahr mit Ritualen, die tief in der jahrtausendealten Tradition verwurzelt sind. Anders als das westliche Neujahr richtet sich das chinesische nach dem Mondkalender. Es fällt jedes Jahr auf ein anderes Datum zwischen dem 21. Januar und 20. Februar. 15 Tage lang dauern die Feierlichkeiten, die ihren Höhepunkt im Laternenfest finden. Doch was bedeutet das Jahr des Feuerpferdes? Und welche Energien prägen die kommenden Monate?

So wird das chinesische Neujahrsfest gefeiert

Im Mittelpunkt steht die Familie. Bereits Tage vor Neujahr werden Häuser gründlich gereinigt – symbolisch, um das alte Jahr mit all seinem Ballast hinter sich zu lassen und Platz für Glück zu schaffen. Am Neujahrsabend versammeln sich Familien zu einem großen Festessen. Traditionelle Speisen wie Jiaozi (Teigtaschen), Fisch oder süße Reiskuchen stehen für Wohlstand und Zusammenhalt.

Charakteristisch sind die roten Dekorationen: Lampions, Papierbanner und Glückssymbole schmücken Häuser und Straßen. Rot gilt als Farbe des Glücks und soll böse Geister vertreiben. Auch Feuerwerk gehört traditionell dazu – es soll negative Energien vertreiben und das neue Jahr kraftvoll begrüßen.

Kinder und unverheiratete Erwachsene erhalten rote Umschläge mit Geld, sogenannte „Hongbao“, als Zeichen für Glück und Wohlstand. In vielen Städten weltweit – von Shanghai bis London – finden farbenprächtige Paraden mit Drachen- und Löwentänzen statt.

Das bedeutet das Feuerpferd

Im chinesischen Tierkreis wechseln sich zwölf Tiere ab: Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Hinzu kommen die fünf Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Die Kombination aus Tierkreiszeichen und Element wiederholt sich nur alle 60 Jahre.

Das Pferd steht traditionell für Energie, Freiheit und Dynamik. Es gilt als leidenschaftlich, unabhängig und voller Tatendrang. Kommt – wie in diesem Jahr – das Element Feuer hinzu, verstärken sich diese Eigenschaften: Das Feuerpferd symbolisiert Temperament, Mut und einen starken Willen.

Jahre des Feuerpferdes gelten als intensiv und bewegend. Sie bringen Aufbruchstimmung, fördern schnelle Entscheidungen und begünstigen mutige Neuanfänge. Gleichzeitig kann die feurige Energie auch für Impulsivität sorgen – Geduld ist daher ein wichtiger Ausgleich.

Es wird intensiv: Das Jahr des Feuerpferdes steht für Neuanfänge (Foto: Sabrina Theissen)

Glück oder Unglück? Was Sie am Neujahrstag tun und besser lassen sollten

Der erste Tag des neuen Mondjahres gilt als besonders richtungsweisend. Was Sie am 17. Februar tun oder vermeiden, soll symbolisch Einfluss auf die kommenden Monate haben. Viele dieser Regeln werden heute lockerer interpretiert – doch der Gedanke dahinter bleibt: Der erste Tag setzt die energetische Tonlage für das gesamte Jahr.



Das bringt Glück:

Neue Kleidung tragen, idealerweise mit roten Elementen . Rot steht für Schutz, Lebensfreude und Wohlstand.

. Rot steht für Schutz, Lebensfreude und Wohlstand. Freundlichkeit und Harmonie pflegen. Der erste Tag soll konfliktfrei verlaufen, um ein friedliches Jahr zu sichern.

pflegen. Der erste Tag soll konfliktfrei verlaufen, um ein friedliches Jahr zu sichern. Die Familie besuchen, insbesondere die älteren Generationen. Respekt und Zusammenhalt sind zentrale Werte.

Glückwünsche aussprechen. Klassische Wünsche drehen sich um Gesundheit, Erfolg und finanziellen Wohlstand.



Das sollten Sie vermeiden:

Putzen oder Fegen. Wer am Neujahrstag reinigt, „kehrt“ symbolisch das Glück hinaus.

Haare waschen oder schneiden. Das chinesische Wort für „Haar“ klingt ähnlich wie „Wohlstand“ – man möchte ihn nicht „wegwaschen“.

Streiten oder schimpfen. Negative Worte gelten als schlechtes Omen für das gesamte Jahr.

Scharfe Gegenstände benutzen. Messer oder Scheren stehen symbolisch für das „Zerschneiden“ von Glück.

Über Unglück oder Krankheit sprechen. Der Fokus soll bewusst auf Positivem liegen.

Das erwartet uns im neuen Jahr des Feuerpferdes

Das Jahr des Feuerpferdes steht im Zeichen von Veränderung und Selbstverwirklichung. Wer schon länger über einen beruflichen oder privaten Neustart nachdenkt, findet nun Rückenwind. Kreative Projekte, unternehmerische Ideen oder mutige Karriereschritte profitieren von der dynamischen Energie des Pferdes.

Gleichzeitig mahnt das Element Feuer zur Achtsamkeit: Überstürzte Entscheidungen oder hitzige Konflikte könnten schneller entstehen als gedacht. Diplomatie und ein klarer Blick auf langfristige Ziele helfen, die Kraft des Jahres konstruktiv zu nutzen.

Auch persönliche Beziehungen stehen unter Spannung – im positiven wie im herausfordernden Sinn. Leidenschaft und Intensität nehmen zu, doch ebenso das Bedürfnis nach Freiheit. Ehrliche Kommunikation wird zum Schlüssel.

Insgesamt verspricht das Jahr des Feuerpferdes ein kraftvolles Kapitel: Es lädt dazu ein, Altes hinter sich zu lassen, Chancen zu ergreifen und mit Mut nach vorn zu blicken. Ein Jahr für alle, die bereit sind, Tempo aufzunehmen – und dabei ihre innere Balance nicht zu verlieren.