Cannes Film Festival: Die schönsten Looks auf dem roten Teppich

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Mit der Eröffnungszeremonie im Grand Théâtre Lumière ist das 79. Filmfestival von Cannes in die Vollen gegangen – moderiert von der französisch-malischen Schauspielerin Eye Haïdara und mit einer Jury, die gleich mehrere Premieren schreibt: Erstmals in der Geschichte des Festivals steht ein Koreaner an der Spitze des Wettbewerbs. Der Regisseur Park Chan-wook führt ein internationales Gremium an, dem unter anderem Demi Moore, Chloé Zhao und Ruth Negga angehören.
Abseits der Leinwand sorgte wie gewohnt der rote Teppich für Gesprächsstoff – und das nicht nur wegen der Outfits, sondern auch wegen der Regeln, an denen sie gemessen werden. Seit vergangenem Jahr, als Cannes seinen Dresscode spürbar verschärfte und mehrere Stars kurzfristig umziehen mussten, gilt offiziell: lange Abendkleider oder elegante Cocktailkleider für Frauen, Smoking mit Fliege für Männer. Transparenz und übermäßig voluminöse Roben sind unerwünscht. Trotzdem fanden manche Wege, die Grenzen auszutesten.
Die meisten Stars setzten lieber auf Glitzer als auf nackte Haut. Demi Moore legte gleich einen Doppelauftritt hin. Tagsüber in einem gepunkteten Jacquemus-Kleid, abends in einem schulterfreien Pailletten-Look mit strahlendem Collier. Jane Fonda bewies in figurbetontem schwarzem Glitzerkleid, dass Pailletten zeitlos sind. Und Hollywood-Legende Joan Collins entschied sich für einen romantischen Look mit zarten Stofflagen, die wie Orchideenblütenblätter um ihren Oberkörper drapiert waren. Ehrengast des Abends war Peter Jackson, dem Elijah Wood die Ehrenpalme überreichte.
Zwei Wochen liegen noch vor uns. Einige der schönsten Looks des Eröffnungstages finden Sie in der Galerie.