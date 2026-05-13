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Cannes Film Festival: Die schönsten Looks auf dem roten Teppich

Von Meryem Sener
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13 Mai 2026
Cannes Film Festival: Die schönsten Looks auf dem roten Teppich Cannes Film Festival: Die schönsten Looks auf dem roten Teppich
„Emily in Paris“-Star Philippine Leroy Beaulieu in einer Robe von Saint Laurent und Schmuck von Pomellato. (Foto: Getty Images)

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Gestern eröffnete das Cannes Film Festival – mit strengem Dresscode und dennoch kreativen und glamourösen Looks.

Mit der Eröffnungszeremonie im Grand Théâtre Lumière ist das 79. Filmfestival von Cannes in die Vollen gegangen – moderiert von der französisch-malischen Schauspielerin Eye Haïdara und mit einer Jury, die gleich mehrere Premieren schreibt: Erstmals in der Geschichte des Festivals steht ein Koreaner an der Spitze des Wettbewerbs. Der Regisseur Park Chan-wook führt ein internationales Gremium an, dem unter anderem Demi Moore, Chloé Zhao und Ruth Negga angehören.

Abseits der Leinwand sorgte wie gewohnt der rote Teppich für Gesprächsstoff – und das nicht nur wegen der Outfits, sondern auch wegen der Regeln, an denen sie gemessen werden. Seit vergangenem Jahr, als Cannes seinen Dresscode spürbar verschärfte und mehrere Stars kurzfristig umziehen mussten, gilt offiziell: lange Abendkleider oder elegante Cocktailkleider für Frauen, Smoking mit Fliege für Männer. Transparenz und übermäßig voluminöse Roben sind unerwünscht. Trotzdem fanden manche Wege, die Grenzen auszutesten.

Demi Moore in Jacquemus. (Foto: Getty Images)
Joan Collins in Stéphane Rolland. (Foto: Getty Images)
Heidi Klum in Elie Saab. (Foto: Getty Images)
Jane Fonda in Gucci und Schmuck von Pomellato. (Foto: Getty Images)
Philippine Leroy Beaulieu in Saint Laurent und Schmuck von Pomellato. (Foto: Getty Images)
Eye Haïdara in Celine und Schmuck von Messika. (Foto: Courtesy of Celine)

Die meisten Stars setzten lieber auf Glitzer als auf nackte Haut. Demi Moore legte gleich einen Doppelauftritt hin. Tagsüber in einem gepunkteten Jacquemus-Kleid, abends in einem schulterfreien Pailletten-Look mit strahlendem Collier. Jane Fonda bewies in figurbetontem schwarzem Glitzerkleid, dass Pailletten zeitlos sind. Und Hollywood-Legende Joan Collins entschied sich für einen romantischen Look mit zarten Stofflagen, die wie Orchideenblütenblätter um ihren Oberkörper drapiert waren. Ehrengast des Abends war Peter Jackson, dem Elijah Wood die Ehrenpalme überreichte.

Zwei Wochen liegen noch vor uns. Einige der schönsten Looks des Eröffnungstages finden Sie in der Galerie.

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Meryem Sener
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Meryem Sener
Published 13 Mai 2026
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