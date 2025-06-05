Bücher-Hype: Wie erzählt New Adult von Liebe und Sex?

Den ersten Sex gibt es in Kapitel 30. So lange müssen die Leserinnen und Leser – ok, vor allem Leserinnen – warten. Und sie tun es mit spannungsvoller Vorfreude. Die „Fourth Wing“-Buchreihe, auf deutsch auch „Flammengeküsst“ von Rebecca Yarros ist eine der erfolgreichsten, die es je gab. Im derzeit erfolgreichsten Genre: New Adult, das sich vorwiegend an 18- bis 25-jähgrige Leser*innen richtet, aber – sind wir ehrlich – tatsächlich eine weitaus größere Zielgruppe hat. New Adult ist nur der schwammige Oberbegriff eines sich in diverse Sub-Genres diversifizierenden Phänomens, in dem es fast immer um Liebe, oft auch um viel Sex geht. Die Bezeichnungen sind selbsterklärend und überlappen sich teilweise, es gibt „Slow Burn“ (wie „Flammengeküsst“), „Enemies to Lovers“ (auch „Flammengeküsst“), „Friends to Lovers“, „Strangers to Lover“, „Grumpy x Sunshine“, „Fake Dating“, „Boss / Office Romance“, „Reverse Harem“, „Dark Academia“ und viele mehr.

Diese feine Kategorisierung macht eines schon klar: Auf Überraschung legen die meisten Leser*innen keinen Wert. Das kann man positiv sehen – sie wissen eben, was ihnen gefällt und was nicht. Das ist besonders in Sex- und Liebesdingen ja sehr wichtig. Eine Grundqualität der Literatur kommt dabei natürlich zu kurz: dass sie in neue Welten entführt, neue Perspektiven eröffnet, den Horizont weitet – und man sich dank ihr am Ende selbst neu entdecken kann. Gut, in neue Welten entführen viele New Adult Romane, indem sie von Drachen, Vampiren oder der türkischen Mafia erzählen. Plot und Figuren bleiben dabei aber sehr ähnlich.

Vor allem einige Fantasy- bzw. „Romantasy“-Reihen erreichen auch ein älteres Publikum, das bei den Liebesbeziehungen vielleicht nicht so mitfiebert, sich aber nach leichter Unterhaltung in fantastischen Welten sehnt. Realitätsflucht auf knapp 800 Seiten. Dazu gehört erwähntes „Flammengeküsst“, das in einem militarisierten Königreich voller Drachen spielt. Und in dem es übrigens nicht wirklich zum Sex zwischen Menschen und Drachen kommt, wie gerne mal behauptet wird. Aber die Menschen sind telepathisch mit den Drachen verbunden und wenn diese scharf aufeinander sind, kann das schon Auswirkungen haben…

Gerade auf Deutsch neu erschienen ist "Faebound" von Saara El-Arifi, der Beginn einer epischen Trilogie, die in einer (ebenfalls recht militärischen) Welt voller Elfen spielt. Die zwei Protagonistinnen sind – soweit man Elfenjahre in Menschenjahre übertragen kann – schon in ihren Dreißigern und beide erleben eine Liebesgeschichte, die auf Augenhöhe stattfindet, eine davon queer.

Die Bücher lassen sich schnell lesen (und vermutlich auch schreiben) – auch deswegen kommen ständig neue Titel auf den Markt. Der Hunger der Leser*innen scheint unersättlich.

Menschen, die sich beruflich oder als Hobby mit Literatur beschäftigen, aber keine Fans des Genres sind, tun sich meist schwer mit New Adult. Obwohl auch das Feuilleton das Genre für sich entdeckt hat, wenn es auch noch etwas damit fremdelt. Klar, es ist fantastisch, dass junge Menschen wieder lesen. Dass sie eine (digitale) Community bilden, dass das Buch als haptisches Erlebnis wieder geschätzt wird – auch, um es für TikTok in die Kamera zu halten. Sogar für die Wiederbelebung eines traditionellen, vom Aussterben bedrohten Handwerks hat der Literaturboom gesorgt: Die Buchbindekunst. Bis vor einigen Jahren gab es kaum noch Handwerksbetriebe, die Schnittveredelungen machen konnten (der Buchschnitt ist das, was man von den einzelnen Seiten sieht, wenn das Buch zugeklappt ist). Inzwischen bieten immer mehr diese Kunst wieder an und nicht nur die New Adult Romane leuchten von allen Seiten in tollen Farben.

Was neben der (absichtlich) simplen Sprache und den sich wiederholenden Erzählmustern oft kritisiert wird, sind die Geschlechterklischees, die durch viele Bücher eher gefestigt denn umgekrempelt werden. Wie übrigens in den meisten Klassikern der Weltliteratur, die in den Lehrplänen stehen. Der alte Sack Faust hat das 14-jährige Gretchen verführt! In den New Adult Romanen finden sich viele verschiedene Pärchen-Kombinationen, doch in den erfolgreichen Büchern treffen auffällig oft große, starke, reiche Männer auf (zunächst) unsichere, unscheinbare, oft finanziell schlechter gestellte Frauen, die erst durch und mit den Männern ihren Wert erkennen und langsam selbstbewusster werden.

Nun sind die überwiegend weiblichen Autor*innen jung und leben in einer Welt nach #metoo, in der Selbstbestimmung und Einvernehmlichkeit wichtig sind. In vielen Büchern, die häufig in der Ich-Perspektive geschrieben sind, wird daher das problematische Begehren der Protagonistin thematisiert. „Du fühlst dich nicht zu toxischen Männern hingezogen“ ermahnt sich zum Beispiel Violet, die Heldin in „Flammengeküsst“. Zu dem Zeitpunkt ist sie dem „toxischen“ Xaden, der ihr am Anfang der Geschichte noch den Tod wünscht, natürlich längts verfallen. Und, ganz wichtig, er ihr, so sehr er auch versucht, sie zu hassen.

Im Subgenre Dark Romance wird es noch komplizierter. Darin geht es per Definition um fiese Typen, die sich nehmen, was sie wollen, ohne zu frage. Um teils brutalen Sex, der mindestens am Anfang nicht einvernehmlich ist und explizit beschrieben wird. Die romantischen Helden sind Stalker, die ihrem Opfer nachstellen, Gangster, die Frauen fesseln und auf ihre Boote entführen, Elite-Studenten, die eine arme Stipendiatin mobben. Erzählt wird auch hier aus der Sicht der Frauen und auch hier sind diese erst mal verwirrt, dass sie sich zu den bad boys hingezogen fühlen und thematisieren das. Halb zog er sie, halb sank sie hin. Auch die Perspektive der Männer wird oft erzählt, um dem Bedürfnis der Leser*innen gerecht zu werden, die miesen Kerle zu verstehen und zu wissen, was sie motiviert. Empfohlen sind diese Bücher, die teilweise bei den großen Publikumsverlagen bzw. dessen Imprints erscheinen, ab 18 Jahren. Den allermeisten geht eine Trigger-Warnung voraus. Bei „Beloved Villain – You can’t run from me“ von einer unter dem Pseudonym D. C. Odesza schreibenden deutschen Bestsellerautorin liest sich das so: „Stalking, Schlangenphobie, körperliche und psychische Gewalt, Mord, Missbrauch, häuslicher Missbrauch, Folter, Entführung, Waffen, Manipulation, Alkohol- und Drogenkonsum, Trauma, Fesselung, Erpressung, uneindeutiges Einvernehmen, Paraphilie, Tod“, gefolgt von der Nummer der Telefon Seelsorge.

Das ist problematisch. Besonders, wenn wie in „Beloved Villain“ ein leider verbreitetes Verbrechen wie Stalking romantisiert wird. Gleichzeitig darf man nicht in die Falle tappen zu glauben, dass die Leserinnen nicht sehr gut zwischen Fantasie und Wirklichkeit, zwischen gefährlich-erotischem Gedankenspiel und krimineller Handlung unterschieden können. Denn, wie sagt es die Autorin D. C. Odesza in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung selbst: „Leserinnen wollen das überwiegend nicht ausleben, sondern nur in Büchern erleben“.