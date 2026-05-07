Brillentrends 2026: Geschützt vor der Sonne und stylisch unterwegs

Eine Sonnenbrille sieht nicht nur gut aus, sondern schützt die Augen auch vor schädlicher UV-Strahlung, die langfristig zu ernsthaften Schäden wie Grauem Star oder Netzhautproblemen führen kann. Außerdem reduziert sie Blendungen durch Sonne, Wasser, Schnee oder Straßen und schützt vor Wind, Staub und anderen Fremdkörpern. Dies ist besonders beim Autofahren oder beim Sport wichtig, um einen klaren Durchblick zu behalten. Gleichzeitig entlastet sie die Augen bei hellem Licht und beugt Kopfschmerzen sowie Ermüdung vor. Die Sonnenbrille ist somit nicht nur ein modisches Accessoire, sondern auch ein wichtiger Schutz für die Augen.



Fun Fact: Zu häufiges Tragen einer Sonnenbrille kann allerdings ebenfalls nachteilig sein, da die Augen dann nicht mehr ausreichend Sonnenlicht und äußeren Einflüssen ausgesetzt sind und dadurch empfindlicher werden können.

Die Eckige

Eckige Brillen gleichen weiche Gesichtszüge aus und passen besonders gut zu runden oder ovalen Gesichtern. Durch den dicken, markanten Rahmen wird die Brille zum Statement-Piece. Ein basic Alltagsoutfit kann damit schnell spannender werden. Celebrities wie Hailey Bieber, Kendall Jenner oder Emily Ratajkowski greifen gerne zu markanten, eckigen Brillen und runden damit ihren Streetstyle-Look ab.

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Die Rahmenlose

Rahmenlose Brillen verleihen jedem Look einen klaren, minimalistischen Touch. Ihr Design erinnert an den ikonischen Early-2000s-Vibe und wirkt modern und elegant. Besonders gut passen Miniröcke, Sommerkleider oder florale Muster dazu. Celebrities wie Paris Hilton, Zara Larsson oder Bella Hadid setzen oft auf rahmenlose Modelle, um ihrem Style einen Retro-Touch zu verleihen.

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Die Sportliche

Sportliche Brillen ergänzen dynamische Looks und passen besonders gut zu aktiven und lässigen Outfits. Durch ihr aerodynamisches Design und die schlanken, markanten Rahmen wirken sie modern und funktional. Ihre klare Linienführung und technische Optik ziehen Aufmerksamkeit auf sich und passen sowohl zu sportlichen als auch zu feminineren Looks. Celebrities wie Gigi Hadid, Victoria Beckham oder Kim Kardashian greifen gerne zu Brillen mit sportlichem, futuristischem Look.

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Die Auffällige

Ausgefallene und farbige Sonnenbrillen setzen gezielt Akzente. Sie sind nicht für jeden etwas, aber wer es gerne auffällig mag, sollte sich ein solches Statement-Piece zulegen. Kräftige Farben, außergewöhnliche Formen und markante Designs ziehen sofort alle Blicke auf sich und verleihen jedem Outfit einen verspielten Flair. Celebrities wie Rihanna, Jennifer Lopez oder Heidi Klum lieben solche Statement-Sonnenbrillen und zeigen sich gern mit auffälligen, stylischen Varianten.

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Die Runde

Runde Sonnenbrillen verleihen jedem Look einen entspannten, verspielten Touch und passen besonders gut zu eckigen oder kantigen Gesichtern, da sie die Gesichtszüge ausgleichen und weicher wirken lassen. Durch ihre klassische, retro-inspirierte Form wirken sie oft mysteriös und selbstbewusst. Celebrities wie Kate Moss, Selena Gomez oder Angelina Jolie.