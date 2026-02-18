Das Le Méridien Maldives Resort & Spa legt Wert auf bewusste Ästhetik und stilvolle Gestaltung. Das Resort liegt auf der Insel Thilamaafushi im Lhaviyani-Atoll und interpretiert den klassischen Insel-Luxus durch die Design-DNA von Le Méridien - inspiriert vom Mid-Century Modern, klar, warm und elegant.



Hier geht es weniger um Überfluss, sondern um Architektur, Farben und Materialien, die sich harmonisch in die Natur einfügen, ohne sie zu dominieren. Nachhaltigkeit ist kein Schlagwort, sondern gelebte Praxis: Solarenergie, Korallenaufzuchtprogramme und der bewusste Einsatz lokaler Ressourcen prägen den Betrieb.



Das Explore Spa by Le Méridien versteht sich weniger als klassisches Spa, sondern als Raum für Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit. Statt starrer Rituale stehen personalisierte Behandlungen im Vordergrund, die sich an Schlaf, Stresslevel und Energie orientieren. Zum Angebot gehören individuell abgestimmte Signature-Treatments, Sound Healing, Atemarbeit, Yoga unter freiem Himmel sowie Spa-Suiten mit Blick auf Lagune und Hausriff.



Der Ansatz ist modern, reduziert und frei von Wellness-Klischees - ideal für Reisende, die Achtsamkeit ohne starre Regeln suchen und Design als Teil ihres Wohlbefindens erleben möchten.

Ein privates Dinner am Strand, geschaffen für romantische Momente zu zweit. (Foto: Le Méridien Maldives Resort & Spa, Justin Nicholas)

Ästhetik als Leitmotiv

Inspiriert vom Mid-Century Modern interpretiert das Resort den klassischen Insel-Luxus neu: klare Linien, warme Farben und natürliche Materialien. Die Gebäude fügen sich harmonisch in die tropische Umgebung ein. Ziel ist es, eine wohnliche, luxuriöse Atmosphäre zu schaffen, die Abstand vom Alltag ermöglicht und ein Gefühl endloser Ruhe vermittelt. Offene, ruhig gestaltete Räume vermitteln Freiheit und unterstützen das persönliche Wohlbefinden.

Spitzen Design, das Teil des Wohlbefindens wird. Hier Blick auf das Tabemasu Restaurant (Foto: Le Méridien Maldives Resort & Spa)

Kulinarik als Weltreise

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Kulinarik: Mit fünf Restaurants und Bars wird das Resort zu einer kulinarischen Entdeckungsreise rund um den Globus. Im japanischen Fine-Dining-Restaurant Tabemasu wird Teppanyaki am Live-Counter zur Performance, während das Riviera katalanische Tapas und mediterrane Leichtigkeit direkt ans Wasser bringt. Im Turquoise startet der Tag mit internationalen Frühstücksvariationen, und die Velaa Bar + Grill verwandelt sich vom legeren Poolspot am Tag zum stilvollen Grillrestaurant am Abend.



Seit Kurzem ergänzt die Adults-Only-Bar La Vie das Angebot – ein Rückzugsort für Rosé, kreative Cocktails und den Blick auf den Indischen Ozean. Internationale Klassiker, japanische Präzision und mediterrane Leichtigkeit verschmelzen zu einem kulinarischen Erlebnis, das Raum für individuelle Vorlieben lässt. Ob gesellig oder zurückgezogen – beim Floating Breakfast im eigenen Pool oder beim „Harvest Table“-Dinner mit Zutaten aus dem hauseigenen Gewächshaus – Genuss steht hier immer an erster Stelle.

Velaa Bar + Grill mit Pool verwandelt sich vom legeren Poolspot am Tag zum stilvollen Grillrestaurant am Abend. (Foto: Le Méridien Maldives Resort & Spa)

Engagement unter Wasser – und darüber hinaus

Das Le Méridien Maldives Resort & Spa wurde mit dem Green Globe Zertifikat ausgezeichnet.

Über 2.000 Solarpaneele decken einen signifikanten Teil des Energiebedarfs, eine Entsalzungsanlage spart jährlich Hunderttausende Plastikflaschen ein. Organische Abfälle werden kompostiert, Glas recycelt.

Herzstück ist das 430 Quadratmeter große Hydrokultur-Gewächshaus – eines der größten der Malediven. Hier wächst pestizidfreies Gemüse mit deutlich reduziertem Wasserverbrauch. Gäste können an Führungen teilnehmen, Mikrogreens pflanzen oder beim „Harvest Table“ direkt erleben, wie Farm-to-Table auf einer Insel funktioniert.



Auch unter der Wasseroberfläche endet das Konzept nicht. Im Marine Conservation Hub arbeitet ein Team rund um den Meeresbiologen Cesar Briliandi an Projekten zum Schutz von Korallen, Seegraswiesen und Meeresschildkröten.

Im Hydrokultur-Gewächshaus wächst pestizidfreies Gemüse (Foto: Le Méridien Maldives Resort & Spa) Artenschutz - im Marine Conservation Hub wird rund um die Uhr gearbeitet (Foto: Le Méridien Maldives Resort & Spa)

Bewegung als Teil des Inselalltags

Zwischen Yoga auf dem Sunrise Deck, Schnorcheln am Hausriff und Stand-Up-Paddling fügt sich Bewegung selbstverständlich in den Tagesablauf ein. Seit Kurzem ergänzt ein Padel-Court direkt am Strand das Angebot – eine sportliche Note inmitten tropischer Kulisse. Mit dem Padel-Court hält eine der weltweit dynamischsten Trendsportarten Einzug auf der privaten Insel. Umgeben von Mangroven wird Bewegung zum selbstverständlichen Teil des Insellebens: leicht zugänglich, gesellig und elegant in die Natur eingebettet. Hochwertige Ausstattung und professionelle Trainingsmöglichkeiten ermöglichen sowohl spontane Partien als auch erste Schritte in den Sport.

Kreative Formate wie „Sip & Paint“-Workshops oder Koch- und Mixology-Kurse setzen zusätzliche Akzente. Für Familien gibt es ergänzende Angebote – präsent, aber nicht dominierend.

Padel am Strand: Auf dem von Mangroven umgebenen Court wird die Trendsportart zum stilvollen Teil des Insellebens – zugänglich, gesellig und professionell ausgestattet (Foto: Le Méridien Maldives Resort & Spa)

Der neue Malediven-Luxus

Das Le Méridien Maldives Resort & Spa zeigt, dass die Malediven mehr sein können als eine Projektionsfläche für Sehnsucht. Hier treffen Design, Nachhaltigkeit und Erlebnis aufeinander und formen eine stimmige Gesamtkomposition. Das ist die zeitgemäße Form des Reisens: bewusst, ästhetisch und verantwortungsvoll – ohne die Leichtigkeit zu verlieren.



Alle Informationen zum Le Méridien Maldives Resort & Spa finden Sie hier.