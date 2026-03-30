Best Dressed 2026: Die 19 elegantesten Frauen Deutschlands

Mode ist mehr als nur Kleidung – sie ist Ausdruck von Persönlichkeit, Attitüde und Zeitgeist. Unsere Best Dressed Liste kürt die Persönlichkeiten, die mit ihrem Gespür für Mode Maßstäbe setzen. Wer überzeugte mit Stilbewusstsein, Raffinesse und einem Hauch Extravaganz?

Brenda Weischer

Modejournalistin, 33, Berlin

Schwarz-Weiß-Denken? Keineswegs! Die Influencerin und Modejournalistin wurde zwar mit dem strikten Schwarz-oder-Weiß-Konzept ihrer Garderobe bekannt, aber mehr noch mit ihren ungeschönten Kritiken an Fast-Fashion-Brands und Überkonsum. Sie selbst trägt fast ausschließlich Vintage, sammelt Stücke von Rick Owens, Chanel und Maison Margiela und führt den Online-Store Disruptive Berlin, der nur mit Passwort und zu ausgewählten Zeiten zugänglich ist. Wie sagte Coco Chanel einst: „In Schwarz-Weiß sieht man mehr!“



Foto: Getty Images

Florence Kasumba

Schauspielerin, 49, Berlin

Die Tochter ugandischer Eltern, aufgewachsen in Essen, ist durch und durch Bühnenmensch und beherrscht die Sprache der Mode aus dem Effeff. Fan der strengen Silhouetten von Esther Perbandt, kann Kasumba auch sanfter, fließender – so wie für die Londoner Premiere von „König der Löwen“ in einem Ensemble des Südafrikaners David Tlale. In ihrer afrikanischen Familie war immer klar, „dass es toll ist, sich schön zu machen“.

Foto: picture alliance / MATRIXPICTURES

Anna Ewers

Model, 32, New York

Mit 19 begann Anna Ewers ihre Model-Karriere und ist mittlerweile ein Mode-Weltstar – Patrick Demarchelier und Peter Lindbergh können nicht irren: diese Präsenz, die Grazie, das kühn geschwungene Gesicht! Auch jenseits des Catwalks überzeugt die gebürtige Freiburgerin mit ihrem lässig aufregenden Stil. Links trägt sie Mini und Oberteil aus der Resort-Collection von Alexander Wang, mixt zum brachialen Gürtel zarte Riemchensandalen und Glitzerbeutel, selbstbewusst, souverän, nie overdressed. Eine echte (Wahl-)New Yorkerin. Und auch, wenn sie mal Lust auf leuchtende Farben und extravagante Muster hat – und das hat sie in den heißen Sommern von Brooklyn oft, bleibt ihr Make-up bewusst natürlich oder sie geht ganz „ohne“. So rücken nicht nur ihre Schönheit, sondern auch die Entwürfe ihrer Designer-Freunde stärker in den Blick.

Foto: Penske Media via Getty Images

Wana Limar

Aktivistin & Designerin, 35, Hamburg

Die Hamburgerin mit afghanischen Wurzeln entwirft für ihr Label sevarstudios skulpturalen Statement-Schmuck, der fair in Afghanistan gefertigt wird. Ja, immer noch. Denn wann, wenn nicht jetzt unter dem Taliban-Regime, brauchen die versehrten Menschen dort Hilfe! Limar kombiniert zu ihrem Schmuck Business-Looks mit Twist. Etuikleider, Anzüge, Blazer, Manschettenhemden – schlicht, aber besonders und oft in Schwarz und Weiß (wie rechts, bei der Berlinale in Lala Berlin). Die frühere Moderatorin bei MTV Style ist das beste Beispiel dafür, dass Stil immer auch Haltung bedeutet: „Mir sind zeitlose und gleichzeitig zeitgeistige Designs wichtig“, sagt sie, die sich in den sozialen Medien auch für Kinder in Afghanistan und Uganda einsetzt und politische Inhalte teilt. Wana Limar hält ihren Kopf hin, wo andere nur ein duck face machen.

Foto: Franziska Krug/Getty Images for Bulgari

Zazie Beetz

Schauspielerin, 35, New York

Berlin-Charlottenburg, Allgäu, New York: Diese Pole haben der Tochter eines Deutschen und einer Amerikanerin neben Bodenhaftung geistige wie modische Unangepasstheit beschert. Voluminöse Silhouetten, kräftige Farben: Zazie liebt den großen Auftritt. In beiden „Joker“-Streifen ist sie an der Seite von Joaquin Phoenix zu sehen. Auf dem roten Teppich in Cannes mixt sie eine moderne Renaissance-Ballgown-Robe von Valentino mit Afro, farbigen Brillengläsern und Riesen-Creolen. So sieht Freude am eigenen Stil aus.

Foto: Getty Images

Harriet Herbig-Matten

Schauspielerin, 22, Berlin

In der romantischen Serie „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ verdrehte sie als Ruby Bell dem schnöseligen James den Kopf – und wurde über Nacht bekannt. Seither schauen ihr auch jenseits des Sets alle hinterher – wie sie sich die Federboa um ihre Schultern schmiegt, wie die Pailletten sie umglitzern …! Die Schauspielerin avancierte zum fashion darling und zum neuen Gesicht von Dior Beauty. Ihren Stil beschreibt sie selbst als „modern, lässig, elegant“ (unten in einem Look von David Koma mit Schmuck von Bulgari). Apropos, bei Schmuck geht sie gern in die Vollen: „Da gilt für mich: mehr ist mehr.“

Foto: Getty Images

Vickie Krieps

Schauspielerin, 43, Berlin

Die Rolle der realistisch gezeichneten Sissi in „Corsage“ schien der Deutsch-Luxemburgerin auf den Leib geschneidert; auch in „Ingeborg Bachmann“, dem Kinoporträt der Schriftstellerin, lag ihr das Publikum zu Füßen. Nicht zuletzt für ihre Fähigkeit, selbst in Kostümfilmen nie verkleidet auszusehen. Jenseits der Leinwand tanzt Krieps modisch verspielt zwischen den Jahrzehnten hin und her – oder kombiniert sie in einem einzigen Outfit: Auf eine Phase in maskulin-kastigen Bottega-Veneta-Anzügen folgte im vergangenen Herbst bei der New Yorker Premiere von „The Ed Gein Story“ ein Auftritt in einem limettengrünen Satinkleid zum bunten Fransenmantel, grün gefärbten Garçon-Schnitt und nougatfarbenen Shades: Hippie meets Neunziger.

Foto: Getty Images

Jihoon Kim

Creatorin, 25, Berlin

Graues Faltenröckchen und weiße Bluse … was aussieht wie eine Schuluniform, wird mit der Oversize-Pelzjacke und Riemchensandalen zum Prada-Look. Seit dem Start ihrer Social-Media-Karriere, ziemlich genau zum Lockdown 2020, gingen Jihoon Kims TikTok-Videos viral. Nach ihren Lipsync-Clips zu Beginn, ist ihr Content mittlerweile more fashion. Luxuriöse Streetstyle-Looks, die Farbe bekennen – jung und trendbewusst im besten Sinn. „Kleidung sollte zu einem passen, nicht umgekehrt“, findet Kim. Ob auf Social Media, als Gesicht für Bulgari oder als fashion role model für ihre 2,5 Millionen Follower – die grazile Berlinerin, Kind südkoreanischer Eltern, weiß ganz genau, was zu ihr passt.

Foto: Getty Images

Laura Schmitt

Creatorin & Model, 27, Barcelona

Als „Laura Abla“ begeistert sie rund 400k Follower, schmückt Magazin-Cover und Billboards und seit ihrer Beziehung mit Fußballstar Dani Olmo (FC Barcelona) ist sie überall auf dem Radar. Lauras größte Leidenschaft: Fashion. Ihr Stil? In Off-White bei der New York Fashion Week, in Rick Owens in Berlin oder (links, beim L’Oréal-Defilee 2025 in Paris) im Spitzenrock zu noch spitzeren Pumps, kurz: edgy und modern. Zu ihrem Sleek Bun und den gebleachten Augenbrauen kombiniert sie am liebsten „verrückte Schuhe, vor denen viele im Alltag zurückschrecken würden“. Verrückt nach Qualität – „Loewe ist meine absolute love brand!“

Foto: Leon Schleßelmann

Marie von Behrens

Creatorin & Unternehmerin, 30, Hamburg

Sie begann mit zwölf Jahren als Bloggerin und ist für ihre minimalistisch elegante Ästhetik bekannt, mit der sie auf Instagram eine Million Follower inspiriert. Keine Trends, nur klare Linien, Seidenfoulards zu Boots „Less is more!“ ist Maries Motto – 2023 übersetzte sie das in ihr Skincare-Unternehmen sonsieskin, das sie seit 2024 mit Pamela Anderson führt. Ihr Style ist eine Fusion aus softem quiet luxury und lässigem Streetstyle mit Leder und Layering.

Foto: IMAGO/Bestimage

Anne-Sophie Mutter

Musikerin, 62, München

Erlebt man die Violinistin auf der Bühne, kommt man nicht umhin, neben ihrer Virtuosität auch ihre elegant geschnittenen Roben, oft aus dem Atelier des britischen Designers Nicholas Oakwell, zu bewundern – und wie sie Mutters trainierte Schulter- und Armpartie in Szene setzen. Denn: Ärmel trägt sie nur für Fotoshootings. Schließlich muss sie ihre beiden Stradivaris, die „Emiliani“ und ihre derzeitige Favoritin, die „Dunn Raven“, auf der Haut spüren.

Foto: Kristian Schuller via Deutsche Grammophon

Ruby O. Fee

Schauspielerin, 29, Berlin

Auf dem roten Teppich – eine Fee! Im Abendkleid von Azzi & Osta schwebte Ruby O. Fee, seit Januar 2026 mit Matthias Schweighöfer verheiratet, wie auf einer blassgelben Wolke durchs Blitzlichtgewitter der Berlinale. Auch auf Instagram inspiriert sie mit ihren Looks und einem sicheren Gespür für Mode – und Schmuck, als brand ambassador für Tiffany & Co. „In meinem Kleiderschrank habe ich fast nur Zweiteiler und coole Boots“, charakteristisch für ihren Stil sind die eng anliegenden Schnitte und eine feine, rebellische Note, die ihren Outfits eine besondere Spannung verleiht.

Foto: Franziska Krug/Getty Images for Armani Beauty

Chemena Kamali

Designerin, 45, Paris

Nie zu gewollt und dabei immer unverwechselbar: Chemena Kamali kleidet sich mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der sie entwirft. Die gebürtige Dortmunderin mit der sanften Aus-strahlung prägt seit Oktober 2023 als Creative Director die Ästhetik des Pariser Luxus-Labels Chloé; Kamali steht für eine neue Form von Eleganz: feminin, aber nicht zu romantisch, lässig, aber nie beliebig. Fließende Silhouetten, klare Linien, weiche Stoffe, Chiffon, Crêpe – und eine Sammlung weißer Blusen – zeichnen ihren persönlichen Stil wie ihre Entwürfe aus. „Es geht mir darum, wie sich Kleidung anfühlt – sie soll Frauen stärken, nicht verkleiden“, sagt sie. Eleganz versteht sie als etwas Intuitives, Müheloses – und trifft damit den Zeitgeist moderner Frauen, die wissen, was sie können und allzu lauten Trommelwirbel lieber anderen überlassen.

Foto: David Sims

Natascha Schütz

Stylistin, 36, New York

Alles fließt – in seidigem Violett. Bei dieser Farbe ist Schnörkellosigkeit Pflicht, oder, wie man bei Ralph Lauren sagen würde: sleekness. Eine, die das wie keine andere verkörpert, ist die Lebensgefährtin von Andrew Lauren, Sohn der Modelegende. Natascha Schütz aus Baden-Württemberg importiert German Sachlichkeit an die New Yorker Upper East Side – in edelsteinfarbenen Roben von Ralph Lauren Collection glänzt sie auf dem Society-Parkett und gibt den Preppy Looks des Hauses ein schönes, neues Gesicht. Unforgettable.

Foto: GC Images/Gilbert Carrasquillo

Alessandra von Hannover

Socialite und Taschen-Designerin, 36, Madrid

In Hannover sieht man die Prinzessin selten, dafür sticht sie in London oder Madrid mit Maxikleidern in betörenden Farben und Mustern, eleganten Heels und Accessoires aus dem gediegenen Aristo-Einerlei hervor. Kunststück, die Peruanerin, Tochter eines Models und des Unternehmers Felipe de Osma Berckemeyer aus Lima ist selbst „vom Fach“, hat mit ihrer Freundin Moira Laporta 2018 das Taschen-Label Sass et moi gegründet. Und nutzt die Auftritte mit ihrem Mann Christian von Hannover, Sohn von Prinz Ernst August (Ja, der Ex von Caroline), als Model in eigener Sache. Allein wie Frack, Weste und Krawatte des Prinzen mit „Sassas“ Kleid matchen, zeigt ihren Sinn für fashionable Harmonie.

Foto: Getty Images

Christiane Arp

Journalistin, 64, Berlin und Hamburg

Schwarz. Es ist der maximale Kontrast zu ihrem Blond. Schwarz ist Geheimnis, Melancholie, Stärke. Die Hamburger Journalistin, im Landkreis Cuxhaven aufgewachsen, war schon Mitte vierzig, als sie „Vogue“-Chefredakteurin wurde, und hat diesen Kontrast in die Fashion-Front-Rows von Mailand, New York und Paris getragen. Ein Stil, der, schnörkellos und so klar wie die norddeutsche Tiefebene, Intellektualität ausstrahlt. Celine, Comme des Garçons, Yves Saint Laurent, Yamamoto, Berliner Jungdesigner, Leder und Voile, Seide und Strick. Und lässig – Arp nimmt nicht teil an Size-Zero-Wettbewerben, nicht damals, nicht heute. Nach ihrem „Vogue“-Abschied 2021 blieb sie der Mode treu, machte sich für das Fashion Council Deutschland stark und bot mit ihrem „Berliner Salon“ dem Mode-Nachwuchs eine Plattform. Souverän, wie sie nach ihrem „Vogue“-Abschied Versagensängste und ihre Depression öffentlich machte. Ein starkes Bekenntnis auch dies: „Ich glaube nicht an Trends, nur an Persönlichkeit.“

Foto: Getty Images

Leo Eberlin

Schmuckdesignerin, 37, Berlin

Schmuck als essenzieller Bestandteil eines stilbewussten Auftritts – niemand zelebriert das derzeit eindrucksvoller als die Berliner Designerin Leo Eberlin. Ihr Stil bleibt dabei eher subtil, understated. Hier trägt sie ein Outfit von Hermès, wie so oft in warmen Brauntönen, ihre Outfits sind achtsam und bewusst gewählt. Das hinterlässt bleibenden Eindruck, bereitet die Bühne für gekonnte Extravaganzen, und ja, auch eine Brille kann Schmuck sein.

Foto: Getty Images

Anne Imhof

Künstlerin, 47, London

Goth trifft auf Baseball-Caps, lange schwarze Ledermäntel auf ihre unnachahmliche Rock-Chic-Attitude, Metalband-Merch auf Lieblingslabels wie Balenciaga, Valentino oder Burberry (unten bei einer Runway Show): Ein Auftritt von Anne Imhof ist immer auch eine Performance, ein Spiel mit Erwartungen und deren brutalen Brüchen. Lange Jahre war auch Imhofs Ex-Partnerin, die amerikanische Malerin Eliza Douglas, sorgfältig abgestimmter Teil der Inszenierung. Man darf gespannt sein, wie Tänzerin Devon Teuscher, die neue Frau an Imhofs Seite, deren modische Erzählung befeuert.

Foto: Dave M. Benett/Getty Images for Burberry

Gina Alice Redlinger

Musikerin, 31, Shanghai

Ihre Hochzeit mit Klavier-Gott Lang Lang feierte die deutsche Pianistin mit südkoreanischen Wurzeln in Versailles, naturellement. Aber auch die Pariser Haute-Couture-Häuser haben Redlingers feenhafte Prinzessinnen-Aura für feminine, zarte Entwürfe entdeckt: Nicht nur auf Events wie bei Gucci in Shanghai ist sie ein gern gesehener Gast, auch ihrem perlenden Klavierspiel könnte man ewig zusehen, pardon, zuhören.