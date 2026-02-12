Berlinale Highlights: Auf diese 7 Filme freuen wir uns besonders

Die 76. Berlinale vom 12. bis 22. Februar verspricht großes Kino zwischen Glamour und Haltung. Auf dem Programm stehen Filme, die nicht nur ästhetisch und erzählerisch herausfordern, sondern auch klare politische Statements setzen – über Macht, Freiheit, Familie und gesellschaftliche Verantwortung. Wir haben sieben Filme herausgepickt, auf die wir besonders gespannt sind.

1. No Good Men

Anwar Hashimi und Shahrbanoo Sadat in "No Good Men" (Foto: Virginie Surdej)

Als Eröffnungsfilm der Berlinale Special Gala zeigt „No Good Men“ das Leben in Afghanistan im Jahr 2021, kurz vor der Rückkehr der Taliban. Regisseurin Shahrbanoo Sadat übernimmt selbst die Hauptrolle als Naru. Die arbeitet als nahezu einzige Kamerafrau für den wichtigsten Fernsehsender der Stadt. Während sie täglich durch Kabul fährt, um über die letzten Tage relativer Freiheit zu berichten, kämpft sie privat um das Sorgerecht für ihren dreijährigen Sohn. Nach der Trennung von ihrem untreuen Ehemann lebt sie beengt in der Einzimmerwohnung ihrer Eltern – unter dem ständigen Druck eines Rechtssystems, das das Kind dem Vater zuspricht. Enttäuscht und verletzt hat Naru den Glauben an „gute Männer“ längst verloren. Als sie bei der Arbeit dem charismatischen Journalisten Qodrat begegnet, gerät ihr Weltbild ins Wanken.

Vor dem Hintergrund einer Gesellschaft im Umbruch erzählt der Film von Liebe, Misstrauen und Selbstbestimmung – und von einer Frau, die gezwungen ist, ihre Überzeugungen zu hinterfragen, während um sie herum eine ganze Welt zu zerbrechen droht.

2. At the Sea

Amy Adams in "At the Sea" (Foto: 2026 ATS Production LLC)

Nach einer Entziehungskur kehrt Laura in das Haus ihrer Familie nach Cape Cod zurück. Damals war sie der gefeierte Star der renommierten Tanzkompanie ihres verstorbenen Vaters. Ihr funktioneller Alkoholismus blieb lange unbeachtet, bis ein Unfall alles veränderte: Ihr kleiner Sohn Felix saß mit im Auto. Während weniger gemeinsamer Tage am Meer brechen dann unterdrückte Konflikte auf: Wut, Schuld, finanzielle Sorgen – und die schmerzhafte Frage nach Vergebung. Als ehemalige Kolleg*innen sie drängen, ihre Tanzkarriere wieder aufzunehmen, wird Laura mit einer tiefergehenden Identitätskrise konfrontiert. Wer ist sie ohne den Beruf, der ihr Halt gab und zugleich ihre Selbstzerstörung überdeckte?

Der Film erzählt eine intime Geschichte von Verleugnung und Akzeptanz und zeichnet den mühsamen Weg einer Frau nach, die erkennt, dass Heilung nicht linear verläuft – und dass Liebe, Abstinenz und Familie vor allem eines verlangen: präsent zu bleiben, trotz aller Unsicherheit.

3. Rosebrush Pruning

Starbesetzung: Elle Fanning, Jamie Bell, Riley Keough, Callum Turner, Tracy Letts und Lukas Gage in "Rosebrush Pruning" (Foto: Felix Dickinson)

In einer luxuriösen Villa in Katalonien leben die US-amerikanischen Geschwister Jack, Ed, Anna und Robert abgeschottet von der Außenwelt, geschützt durch ererbten Reichtum und gegenseitige Abhängigkeit. Den Forderungen ihres blinden Vaters entziehen sie sich ebenso wie jeder Form von Veränderung. Als der älteste Bruder Jack ankündigt, mit seiner Freundin zusammenziehen zu wollen, gerät das fragile Familiengefüge ins Wanken. Ed beginnt, die Wahrheit über den Tod ihrer Mutter aufzudecken, und generationsübergreifende Lügen kommen ans Licht.

Eine beißende Satire über Luxus, Verdrängung und den langsamen Zerfall einer patriarchalen Familie, unter anderem mit Callum Turner, Elle Fanning und Pamela Anderson.

4. Queen at Sea

Juliette Binoche und Anna Calder-Marshall in "Queen at Sea" (Foto: Seafaring LLC)

Amanda und ihr Stiefvater Martin stehen vor einer Entscheidung, die ihre Beziehung auf die Probe stellt: Amandas Mutter Leslie leidet an fortgeschrittener Demenz. Sie verliert zunehmend die Fähigkeit, sich mitzuteilen und eigenständig Entscheidungen zu treffen. Doch wann endet Selbstbestimmung – und wer darf dann für sie sprechen? Während Martin als Ehemann Verantwortung übernehmen will, zweifelt Amanda daran, ob ihre Mutter noch in ihrem eigenen Interesse handeln kann. Zwischen Fürsorge, Schutz und dem Wunsch, Leslies Autonomie zu wahren, geraten die beiden in einen immer schmerzhafteren Konflikt. Mit jeder neuen Entscheidung wächst die Unsicherheit – und die Frage, ob es überhaupt eine richtige Lösung gibt.

Der Film erzählt sensibel über Verantwortung, Macht und die moralischen Grauzonen familiärer Fürsorge.

5. Rose

Sandra Hüller in "Rose" (Foto: 2026 Schubert, ROW Pictures, Walker+Worm Film, Gerald Kerkletz)

Im 17. Jahrhundert erscheint ein rätselhafter Soldat in einem abgelegenen protestantischen Dorf. Der stille Fremde namens Rose, dessen Gesicht von einer Narbe gezeichnet ist, behauptet, der rechtmäßige Erbe eines verlassenen Gehöfts zu sein. Mit Hilfe eines Dokuments gewinnt er allmählich das Vertrauen der misstrauischen Dorfbewohner und wird als fleißiger, gottesfürchtiger Mann Teil der Gemeinschaft. Doch Roses Wunsch nach Zugehörigkeit beruht auf einer gefährlichen Täuschung: Hinter der männlichen Identität verbirgt sich eine Frau, die in einer patriarchalen Gesellschaft nur durch Maskerade eine Zukunft für sich sieht. Inspiriert von historischen Berichten über als Männer lebende Frauen erzählt der Film eine wahre, lange verdrängte Geschichte von Identität, Anpassung und dem hohen Preis sozialer Anerkennung. Ein stilles Historiendrama über Glauben, Begehren und die Gewalt gesellschaftlicher Normen, mit Sandra Hüller in der Hauptrolle.

6. The Testament of Ann Lee

Amanda Seyfried in "The Testament of Ann Lee" (Foto: 2025 Searchlight Pictures All Rights Reserved)

Im 18. Jahrhundert erhebt sich Ann Lee zur charismatischen Gründerin der Glaubensgemeinschaft der Shaker. In einer von patriarchalen Strukturen geprägten Welt predigt sie Gleichberechtigung der Geschlechter, soziale Gerechtigkeit und ein radikal neues Zusammenleben. Von ihren Anhänger*innen als „weiblicher Christus“ verehrt, wird sie zur spirituellen Führungsfigur einer Bewegung, die nach einer religiösen und gesellschaftlichen Utopie strebt. Der Film erzählt die wahre Geschichte einer außergewöhnlichen Frau, deren Vision ebenso von Ekstase wie von innerer Qual geprägt ist. Gesang und Tanz werden zu Ausdrucksformen kollektiven Glaubens und individueller Hingabe: Historische Shaker-Hymnen werden mit eindrucksvoller Intensität neu interpretiert und choreografiert. Ein sinnliches Historiendrama über Spiritualität, Macht und den Preis radikaler Gleichheit.

7. Gelbe Briefe

Özgü Namal und Tansu Biçer in "Gelbe Briefe" (Foto: Ella Knorz / ifProductions / Alamode Film)

Eine internationale Koproduktion zwischen Deutschland, Frankreich und der Türkei: Derya und Aziz sind ein gefeiertes Künstlerehepaar aus Ankara und führen mit ihrer 13-jährigen Tochter Ezgi ein scheinbar erfülltes Leben. Doch nach der Premiere ihres neuen Theaterstücks geraten sie ins Visier des Staates. Über Nacht verlieren sie ihre Arbeit und ihre Wohnung – und damit jede Sicherheit. Auf der Flucht vor dem sozialen Absturz ziehen sie nach Istanbul und finden vorübergehend Unterschlupf bei Aziz’ Mutter. Während Aziz an seinen politischen und künstlerischen Überzeugungen festhält und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält, sucht Derya nach einem Weg in finanzielle Unabhängigkeit. Die wachsende Unsicherheit und der äußere Druck vertiefen die Risse innerhalb der Familie, besonders im Verhältnis zu ihrer Tochter.

Dieser Film erzählt von staatlicher Willkür und der Frage, wie viel Idealismus sich ein Leben in permanenter Bedrohung leisten kann. Ein eindringliches Familiendrama über Verlust, Anpassung und den Preis von Haltung.