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Benötigen unsere Haare eigentlich auch Sonnenschutz?

Von Dominique Perko
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7 Aug 2025
Benötigen unsere Haare eigentlich auch Sonnenschutz? Benötigen unsere Haare eigentlich auch Sonnenschutz?

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Glänzend, weich und kraftvoll – so sollen die Haare in der Meeresbrise wehen. Dabei können Sonne, Salz und Chlor einen Strich durch die Rechnung machen. Wir zeigen Ihnen wie das diesen Sommer richtig gemacht wird.

Ob Sommer oder Winter, Strand oder Ski-Piste; die Sonnencreme muss mit. Gesicht, Hals und Dekolleté sind immer gut eingeschmiert, was oft aber vergessen wird sind die Haare. Doch ist ein Sonnenschutz auf dem Kopf wirklich nötig? Kurz und deutlich: Ja! Genau wie bei der Haut, sind die UV-Strahlen auch schädlich für die Haare. Die UVB-Strahlen greifen das Keratin, das Haarprotein, an und die Haare werden spröde und trocken. Die UVA-Strahlen hingegen dringen tiefer in die Struktur ein und beschädigen die Wurzel. Die Folgen sind unumkehrbarer Farbverlust und Haarausfall. Wird das Ganze auch noch mit Salz- oder Chlor-Wasser kombiniert, entziehen die buchstäblich die Feuchtigkeit aus dem Haar. Einfach eine normale Sonnencreme auf die Haare schmieren würde bestimmt funktionieren, ist aber nicht die beste Lösung. Ein besonderer Unterschied zu der für die Haut ist, dass Sonnenschutzprodukte für die Haare nur chemische UV-Filter beinhalten, welche die Strahlen absorbieren und in Wärme umwandeln. Mineralische Filter würden sich auf dem Haar ablegen und es abstumpfen. Dazu sorgen Inhaltsstoffe wie Sheabutter oder Kokosöl noch für extra Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit.
Hier zeigen wir Ihnen die besten Produkte, um ihre Haare im nächsten Urlaub zu schützen:

Einfach in der Strandtasche dabeihaben und alle 2 Stunden auffrischen – so geht Sonnenschutz ganz einfach.

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Sun Defense Hair Mist
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Sun Protect Scalp & Hair Mist
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Scalp Protect Spray SPF 15
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HC Sun Protection Spray
45,99
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Sun Protective Milky Oil For Hair
19,99
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Zur allgemeinen Pflege bei heißen Sommertagen oder auch zur Reparatur nach einem zu langem Sonnenbad - diese paar Produkte haben sicher auch noch im Koffer Platz.

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Honey Infused Hair Oil - Multifunktionshaaröl
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Color Care Protect & Prevent Spray - Haarschutznebel
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Dualsenses Sun Reflects 60 Sek Treatment
12,33
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Soleil Bain Après-Soleil Eau de Coco
21,50
Douglas
Moisturizing Multi
38,00
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Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich immer ein stylisches Tuch um den Kopf wickeln oder auf den klassischen Sonnenhut zurückgreifen. So kann auf der Liege entspannt werden.

Dominique Perko
Von
Dominique Perko
Published 7 Aug 2025
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