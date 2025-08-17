Das INNSiDE by Meliá Bangkok Sukhumvit liegt in On Nut, einer der angesagtesten Ortsteile der thailändischen Hauptstadt. Das Lifestyle Hotel bietet sowohl Urlaubsreisenden als auch Geschäftsreisenden eine ideale Homebase im Trubel der City. Im INNSiDE Hotel erwartet Sie jede Menge Überraschungen: Im Infinity-Pool mit durchsichtigem Boden baden Sie in luftiger Höhe. Für ihr persönliches Wohl sorgt ein 24-Stunden Zimmerservice. Gönnen Sie sich außerdem eine kulinarische Rundreise an der Tapas Bar oder probieren Sie thailändische Gerichte in The Kites Eatery. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die „Stadt der Engel“ zu erkunden - Besuchen Sie beispielsweise den Großen Palast oder den den Tempel des Smaragd-Buddhas.

Die Insel Phuket ist ein weiterer Hub für internationale Reisende und hat ebenfalls einen eigenen Flughafen. Thailands größte Insel ist dabei ein echtes Allrounder-Urlaubsparadies. Während Patong für sein ausschweifendes Nachtleben bekannt ist, findet man in Kamala oder Nai Harn ruhige Strände, die sich perfekt zum Entspannen eignen.

Besonders beliebt ist Phuket auch bei Sportbegeisterten und Naturliebhabern. Zahllose Yoga-Retreats, Sport-Ressorts und Health-Food-Restaurants bieten etwas für jeden Fitnessfreak. Eine Bootstour entlang der Phang Nga Bay verspricht spektakuläre Blicke auf die Kalksteinfelsen. Phuket ist außerdem der perfekte Ausgangspunkt für Tauchausflüge. Die Andamanensee ist Heimat von bunten Korallenriffen, Walhaien und Mantarochen. Wer lieber über Wasser bleibt, kann einen traditionellen Kochkurs belegen oder den Markt in Phuket Town besuchen, wo lokale Händler alles von tropischen Früchten bis zu handgefertigtem Schmuck anbieten.

One-bedroom-Suite mit Outdoor-Badewanne - hier fängt Entspannung an. (Foto: Courtesy of Meliá Phuket Mai Kaho) Das hoteleigene Restaurant Sasa bietet asiatische Küche mit Gartenblick. (Foto: Courtesy of Meliá Phuket Mai Kaho) Die One-Bedroom-Suite bietet Entspannung pur. (Foto: Courtesy of Meliá Phuket Mai Kaho) Erleuchtete: Der Eingangsbereich bei Nacht. (Foto: Courtesy of Meliá Phuket Mai Kaho)

Das Meliá Phuket Mai Khao ist eine luxuriöse Wellness-Oase im entspannten Urlaubsparadies. Nördlich von Phuket, liegt das 5-Sterne-Hotel am malerischen Mai Khao Beach. Gäste können auswählen zwischen Villen mit privaten Pools und geräumigen Suiten, um wieder zu sich selbst zu finden. Auch für Gaumenschmäuse ist gesorgt: Vom Buffet im SASA, über Signature-Cocktails im GAIA Restaurants bis zu Snacks in der ELYXIR-Bar ist für alles gesorgt. Besondere Erlebnisse machen Ihren Aufenthalt unvergesslich: Entspannen Sie bei Yoga am Strand oder bewundern Sie Meeresschildkröten in ihrem natürlichen Habitat.

Wer es lieber etwas exklusiver mag, ist auf der zweitgrößten Insel Thailands Koh Samui gut aufgehoben. Gelegen im Golf von Thailand bietet sie luxuriöse Resorts, charmante Strandbars und eine beeindruckende Natur. Eine beliebte Touristenattraktion ist der Big Buddha Tempel samt riesiger, goldener Statue, die über die Insel wacht. Ebenso sehenswert ist der nahegelegene Ang Thong National Marine Park, ein Archipel aus 42 kleinen Inseln direkt neben Koh Samui mit dichten Wäldern, geheimen Lagunen und unberührten Stränden.

Auf Koh Samui selbst können Sie zwischen belebt und entspannt pendeln: Im Süden liegt das quirlige Lamai mit Bars und Restaurants, im Norden und Westen finden Sie ruhige Ecken wie Maenam oder Lipa Noi. Ein absolutes Highlight ist der Sonnenuntergang am Strand von Taling Ngam – vielleicht der schönste auf der ganzen Insel.

Ein romantisches Sunset-Dinner am Strand: Machen sie unvergessbare Erfahrungen. (Foto: Courtesy of Meliá ﻿Koh Samui) Der luxuriöse Deluxe Room mit Twin Beds: Eine Oase der Enstpannung. (Foto: Courtesy of Meliá ﻿Koh Samui) Die Boat Suites im Meliá ﻿Koh Samui bieten eine ganz besondere Urlaubserfahrung. (Foto: Courtesy of Meliá ﻿Koh Samui) Die Suites im Meliá ﻿ Koh Samui versetzten Sie direkt in den White Lotus Flair. (Foto: Courtesy of Meliá ﻿Koh Samui)

Das Meliá Koh Samui liegt Nahe Surat Thanis, einer Stadt im Süden des Landes. Das Hotel bietet tropischem Luxus auf mit Insel-Setting und liegt nahe an allen wichtigen Sehenswürdigkeiten. Im À-la-carte-Restaurant Breeza kann kommen Genussfreunde auf ihre Kosten, bei einem Strand-Dinner in ungezwungener Atmosphäre. Sie haben genug vom entspannen und wollen sich einmal so richtig auspowern? Dann können Sie hier das Thai-Boxen, auch bekannt als Muay Thai, ausprobieren.

Wer jetzt noch Inspiration für den nächsten Thailandtrip sucht, sollte sich das Folgende nicht entgehen lassen:

Eine Street-Food-Tour in Bangkok: Von würzigem Papayasalat bis zu gegrillten Spießen – Essen ist hier ein Erlebnis.

Schnorcheln auf Koh Tao: Die Insel ist eines der besten Tauchreviere der Welt.

Eine traditionelle Thai-Massage: Am besten in einem Tempel wie Wat Pho, wo die Massagekunst seit Jahrhunderten perfektioniert wird.

Eine Nacht auf einem schwimmenden Bungalow: Am Fluss Kwai lässt sich die Natur auf einzigartige Weise erleben.

Das Lichterfest Loy Krathong im November: Tausende leuchtende Laternen steigen in den Himmel – reinste Magie.

Eine Traditionelle Thai-Massage sollte garantiert auf ihrer Bucket-List stehen. (Foto: Courtesy of Meliá ﻿Koh Samui)

Thailand gilt als sicheres Reiseland, dennoch gibt es einige Dinge zu beachten. Das Auswärtige Amt rät zum Beispiel von Reisen in die südlichen Provinzen Narathiwat, Yala und Pattani sowie Teile von Songkhla ab, da es dort immer wieder zu Unruhen kommt. Zudem gilt in Thailand ein strenges Gesetz zum Schutz der Monarchie. Kritik am Königshaus kann mit hohen Strafen geahndet werden. Auch der Umgang mit Drogen ist streng reglementiert. Doch wer die bei Reisen immer gebotene übliche Sorgfalt walten lässt, wird seinen Thailandurlaub mit Sicherheit genießen.