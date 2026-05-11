ABO Suche
monsieur Jetzt lesen
Subscription
MADAME im Abo: Verpassen Sie keine Ausgabe - mehr erfahren.
Alle Themen Mode Beauty Lifestyle Travel Health Schmuck Culture Horoskope
Beauty

Alkoholfreie vs. alkoholhaltige Parfums: Vorteile, Unterschiede und Tipps

Von Philomena Seelos
Weiterlesen ↓
11 Mai 2026
Alkoholfreie vs. alkoholhaltige Parfums: Vorteile, Unterschiede und Tipps Alkoholfreie vs. alkoholhaltige Parfums: Vorteile, Unterschiede und Tipps
Foto: Zeb Daemen

MADAME Newsletter - Erhalten Sie stilvolle Inspiration, exklusive Inhalte und Gewinnspiele, digital und kostenlos.

Curated from Exklusiv online
Jetzt zum Newsletter
anmelden
Alkoholfreie Parfums rücken zunehmend ins Rampenlicht. Zeit, genauer hinzusehen - kennen Sie die Unterschiede zwischen alkoholfreien und alkoholhaltigen Düften?

Die Wahl des richtigen Parfums ist nicht nur eine Frage des Dufts, sondern auch der Formulierung. Zwischen alkoholhaltigen Klassikern und alkoholfreien Alternativen liegen feine, aber entscheidende Unterschiede – olfaktorisch wie sensorisch.

Alkoholhaltige Parfums sind die gängige Variante, denn sie lassen sich leicht aufsprühen, entfalten sich schnell und verleihen dem Duft eine gewisse Strahlkraft. Gerade bei intensiven Kompositionen – wie dem sofort wiedererkennbaren Baccarat Rouge 540 – sorgt der Alkohol dafür, dass der Duft in der Luft steht und eine markante Präsenz hinterlässt.

Affiliate Links
via Flaconi
Yves Saint Laurent Libre
Yves Saint Laurent
51,95 €
via Falconi
Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540
265,00 €
ZURÜCK
WEITER

Alkoholfreie Parfums dagegen – meist auf Öl- oder Wasserbasis – sind leiser. Sie entwickeln sich langsamer, bleiben näher an der Haut und wirken dadurch oft intimer. Statt in den Raum zu strahlen, begleiten sie uns wie ein persönlicher Akkord. Für empfindliche Haut oder dezente Auftritte sind sie eine angenehme Alternative.

Affiliate Links
via Flaconi
Libre L'Eau Nue
Yves Saint Laurent
71,29 €
via Officine universelle Buly
Eau Triple Ambre de Madagascar
148,00 €
ZURÜCK
WEITER

Beide Varianten haben ihre Vorteile – die eine expressiv und präsent, die andere zurückhaltend und pflegend. Wer viel unterwegs ist oder gerne layert, greift vielleicht eher zur alkoholfreien Form. Wer sich nach einem Statement-Duft sehnt, findet bei den klassischen Eau de Parfums mehr Projektion und Haltbarkeit.

Am Ende zählt vor allem, was sich für uns selbst richtig anfühlt – für den eigenen Alltag, den eigenen Körper, die eigene Stimmung. Denn ein Duft ist mehr als ein Accessoire. Er ist ein Teil von uns.Unsere neuesten Artikel

Die besten Produkte und Tipps: Concealer für reife Haut
Die besten Produkte und Tipps: Concealer für reife Haut
Mehr entdecken
Lippenpflege für reife Haut
Lippenpflege für reife Haut
Philomena Seelos
Von
Philomena Seelos
Published 11 Mai 2026
Aktie Facebook LinkedIn
Wählen Sie jetzt Ihr MADAME-Abo mit
exklusiven Vorteilen.
Madame
Jahresabo MADAME
Jahresabo mit 11 Ausgaben inkl. Prämie
€ 99.00
Madame
Mini-Abo MADAME
3 Ausgaben
€ 17.55
Madame
MONSIEUR Abo
4 Ausgaben
€ 32.00
Die Beautiful Minds Media GmbH sendet mit Ihrer Zustimmung auf Sie und Ihre Interessen zugeschnittene Mitteilungen. Zum Zwecke der Personalisierung analysieren und verarbeiten wir die von Ihnen im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen bereitgestellten Daten sowie Ihre Interaktionen mit uns. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.