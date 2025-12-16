Seit seinem ersten bezahlten Job als Magier im Alter von 12 Jahren hat sich Adrien Brody als einer der großen Charakterdarsteller seiner Generation einen Namen gemacht.

Jetzt, mit 51, rückt sein umfangreiches kreatives Schaffen – sei es Komponieren, Malen oder das Eintauchen in eine Rolle – wieder ins Rampenlicht. „Es entspringt alles derselben Quelle“, erzählt er COS. „Anfangs habe ich die Parallelen nicht gesehen, aber als ich darüber sprach, wurde mir klar, dass sie sich gegenseitig beeinflussen und aus derselben Inspiration stammen.“

Von bescheidenen Anfängen als Schauspieler in Queens, New York, bis zu den Bühnen des Londoner West End hat Brody eine Fülle an Erfahrungen, Beobachtungen und Erinnerungen gesammelt – und sie genutzt, um einer der bekanntesten Stars der Branche zu werden. Seine Darstellungen versprühen die gleiche Anziehungskraft und Vielschichtigkeit wie die großen Schauspieler, die ihn einst inspirierten – und die nun die nächste Generation verzaubern.

Wir haben uns mit Adrien – und seinem Hund Ziggy – zusammengesetzt, um über die Kunst des Schauspielens, die transformative Kraft von Kleidung und die vielen Facetten seiner außergewöhnlichen Berufung zu sprechen.

Vom Straßenmagier zum Oscarpreisträger – Die Anfänge des Schauspielers

Alles begann in der J-Bahn von meinem Viertel in Queens. Dort habe ich ein tiefes Verständnis für Charaktere und die einzigartigen Eigenschaften der Menschlichkeit entwickelt. Diese Neugier ist essenziell, um Menschen authentisch darzustellen.

Ich habe mit Zauberei angefangen, bevor ich Schauspieler wurde. Ich habe Kindergeburtstage unterhalten – eine echte Lektion in Performance, fast wie ein Monolog. Aufmerksamkeit halten, Illusionen erschaffen – all das fließt in die Filmarbeit ein. Es gibt dort auch eine Art „Trick“: Was wird der Kamera offenbart, was bleibt verborgen?

Filmikonen und Martial Arts – Die Quellen seiner Inspiration

Mein Vater nahm mich oft mit nach Chinatown in New York City, auf die Canal Street ins Kino. Wir sahen alte Martial-Arts-Filme und Klassiker der 70er und 80er. Ich bin mit großartigen Filmen aufgewachsen: Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino und Christopher Walken.

Diese Schauspieler waren so real – voller Charisma, Verletzlichkeit und Stärke. Sie verkörperten nicht nur den Geist der Stadt, in der ich aufwuchs, sondern auch eine Art Schauspiel, die mich faszinierte: die Suche nach Wahrheit, gepaart mit intensiver Charakterarbeit. Jedes Mal, wenn ich so eine Performance sehe, bin ich begeistert.

Rollen mit Tiefgang – Warum Adrien Brody Charaktere mit Botschaft wählt

Komplexität und Charaktere ziehen mich zu einer Rolle. Aber ich suche auch nach einer tieferen Bedeutung – meine Rollen müssen ein Geschenk in sich tragen, das über eine bloße interessante Erfahrung hinausgeht. Sei es eine Botschaft, die geteilt werden soll, oder eine gesellschaftlich relevante, bewegende Geschichte.

Broadway-Feeling in London – Die Magie der Theaterbühne

Ein Theaterstück im Londoner West End zu spielen, hat mein Leben und meine Arbeit bereichert. Es war eine Freude, mit so vielen talentierten Schauspielern zusammenzuarbeiten, die dem Handwerk mit Leidenschaft und Hingabe begegnen.

Auf der Bühne legen wir unsere Sorgen beiseite. Wir fokussieren uns, begegnen uns auf Augenhöhe, geben, liefern ab und teilen mit dem Publikum. Und dann geht man nach Hause, öffnet seine E-Mails und versucht, wieder in den Alltag zurückzufinden!

Brodys Rat an die nächste Generation

Ich fände es schön, wenn mich die nächste Generation so sieht, wie ich die Schauspieler früherer Generationen bewundert habe. Es berührt mich tief, wenn ich junge Schauspieler treffe.

Ich erinnere mich an einen Moment in London: Ich war auf dem Weg zum Donmar Warehouse, um mir ein Sandwich zu holen, als mich ein junger Schauspieler auf der Straße ansprach. Er hatte eine tiefe Verbindung zu meiner Arbeit und war inspiriert davon. Das hat mich sehr bewegt.

Kunst als Schlüssel

Ich habe schon als Kind gezeichnet und gemalt und begann später mit Musik. Anfangs sah ich die Verbindung nicht, aber es geht immer um Schichten.

Schauspielerei besteht ebenfalls aus Schichten – Erlebnisse und Erinnerungen, die mich emotional berührt haben, verarbeite ich und baue sie in meine Arbeit ein.

Während der Covid-Zeit habe ich viele Collagen gemacht. Ich verbrachte Tage damit, zu kochen, auf dem Boden zu arbeiten, bis zur Erschöpfung. Meine Hände und mein Rücken waren völlig kaputt. Aber diese Zeit war ein Segen – sie hat mir eine neue Erkenntnis darüber geschenkt, was ich mit meiner Kunst machen will.

Kostüme als Teil der Rolle – Die Zusammenarbeit mit Mode-Ikonen

Manchmal hat man als Schauspieler weniger Kontrolle über das Kostüm, manchmal arbeitet man mit visionären Designern zusammen – wie mit Wes Anderson und Milena Canonero, einer unglaublichen Kostümbildnerin. Ihre Vision bestimmt das Aussehen der Figuren, und sie ist einzigartig und großartig.

Persönlicher Stil: Zwischen Mode, Film und Selbstentfaltung

Ich trage, was sich im Moment richtig anfühlt. Ich habe definitiv einen eigenen Stil – und viele Klamotten!

Als ich ein junger Schauspieler war, hatte ich einen Kleiderschrank voller verrückter Stücke, die ich nie in der Öffentlichkeit tragen würde. Sie waren rein für Rollen gedacht. Wenn ich ein Vorsprechen hatte, habe ich mich entsprechend gestylt – ein Western-Hemd zum Beispiel, das ich privat nie tragen würde.

Die Kraft der Verwandlung – Wie ein einfaches Outfit eine Rolle definiert

Für ein Vorsprechen hatte ich einmal ein schlichtes weißes T-Shirt und eine khakifarbene Hose an – dazu eine Pilotenbrille.

Nach dem letzten Casting nahm ich die Brille ab und sah mein Spiegelbild in der Metalltür des Aufzugs. Ich erkannte mich nicht wieder – ich sah die Silhouette einer Figur, nicht mich selbst.

Ich war noch völlig in der Emotion dieser Rolle gefangen – eines Soldaten, der mit Angst und dem Grauen des Krieges kämpft. Dieser Moment hat mich tief berührt.

Schnell gefragt, schnell geantwortet – Brody im Quickfire-Interview

Bühne oder Leinwand?

Beides.

All-Time-Favorite-Film?

Der Pate II – der Film erfüllt einfach alle Kriterien.

Lieblingsentdeckung in London?

Die Bühne – das Donmar Warehouse.

Go-to-Room-Service-Bestellung?

Club-Sandwich mit Pommes.