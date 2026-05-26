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Haute Couture lebt nicht nur von den großen Namen der Modehäuser, denn abseits der medialen Dauerpräsenz existiert eine Generation von Designer:innen, deren Werke oft fernab von Trends entstehen, sondern mit präzisem Handwerk, persönlicher Symbolik und experimentellen Materialien.
Robert Wun – Dunkle Romantik und psychologische Couture
Obwohl Robert Wun zunehmend Aufmerksamkeit erhält, arbeitet er weiterhin bewusst abseits klassischer Couture-Erwartungen. Seine Entwürfe wirken wie eingefrorene Momente zwischen Gewalt und Schönheit. Charakteristisch sind blutrote Stickereien, scheinbar verletzte Stoffoberflächen und kontrollierte Silhouetten. In Kollektionen wie „The Elysium“ oder „Fear“ setzt Wun Couture als emotionales Tagebuch ein. Kleider zeigen „Einschusslöcher“ aus Kristallen, präzise geschnittene Schnitte kontrastieren mit zerfließenden Stoffen. Seine Arbeiten sind weniger dekorativ als erzählerisch – jedes Kleid funktioniert wie eine Szene aus einem Film.
Yuima Nakazato – Nachhaltige Couture als System
Der japanische Designer Yuima Nakazato ist einer der wenigen Couturiers, die Nachhaltigkeit nicht als Zusatz, sondern als konstruktives Prinzip verwenden. Seine Entwürfe basieren häufig auf modularen Schnitten. Ein zentrales Beispiel ist seine Arbeit mit recycelten Kunststofffasern, die mithilfe von 3D-Stricktechniken in skulpturale Formen gebracht werden. Ästhetisch erinnern seine Kollektionen an organische Elemente die in der Natur wieder erkennbar sind, beispielsweise Wasserfälle, Feuer oder Pilz-Strukturen. Nakazatos Couture wirkt futuristisch und verlangt einen tieferen Einblick um die Kollektionen und Kleidung zu verstehen.
Miss Sohee – zwischen Popkultur und traditionellem Handwerk
Miss Sohee, aus Südkorea stammend und in London tätig, kombiniert ostasiatische Sticktraditionen mit überbordender, fast barocker Dramatik. Ihre Couture lebt von extremen Proportionen: ballonartige Röcke, überzeichnete Ärmel und dichte Oberflächen aus Perlen, Kristallen und Seide. Ein Markenzeichen sind ihre stark verzierten Korsagen, die oft an historische Ballkleider und königliche Gewänder erinnern. Trotz der Opulenz bleibt ihre Arbeit kontrolliert und feminin, da die Stoff- und Farbauswahl immer harmonisch mit den Schnitten ist. Miss Sohee bewegt sich zwischen Märchen, Pop-Referenzen und klassischer Couture – visuell überwältigend, aber handwerklich ein Kunstwerk.
Peet Dullaert – Skulpturale und architektonische Stille
Der niederländische Designer Peet Dullaert arbeitet mit einer fast meditativen Art und Weise. Seine Couture konzentriert sich auf Form, Material und vor allem Bewegung. Farben sind reduziert, oft monochrom oder neutral gehalten. Seine Silhouetten skulptural und fließend, jedoch klar gehalten. Dullaert experimentiert mit schweren Stoffen, die schwebend erscheinen und mit Konstruktionen, die den Körper neu definieren. Seine Entwürfe erinnern an tragbare Skulpturen – experimentierfreudig, intellektuell und architektonisch.
Stéphane Rolland - abseits des Glamours
Obwohl sein Name bekannt ist, bleibt Stéphane Rollands experimentelle Seite oft unbeachtet. Jenseits der Red-Carpet-Looks entwickelt er grafische Couture mit magischer Wirkung. Seine Arbeiten sind oftmals geprägt von Schwarz-Weiß-Kontrasten oder gedeckten Farben, gepolsterten Schultern und umschlingende Stoffe, die die Silhouette einnehmen. In machen Kollektionen zeigt Rolland, wie wenig es braucht, um maximale Wirkung zu erzielen. Seine Entwürfe beweisen, dass Couture nicht immer laut sein muss, um kraftvoll zu sein.
Germanier – Upcycling Couture
Der Schweizer Designer Kevin Germanier hat es zu seiner Aufgabe gemacht, scheinbar Wertloses in spektakuläre Couture zu verwandeln. Alte Perlen, weggeworfene Pailletten, Produktionsreste – alles wird neu sortiert, bestickt und in leuchtende, maximalistische Silhouetten umgesetzt. Germanier arbeitet mit dichten Oberflächenstrukturen: Jedes Kleid ist schwer, haptisch und opulent. Doch hinter seinen Projekten steckt eine tiefere Bedeutung, denn seine Couture ist eine Reaktion auf Überproduktion, Konsum und Wertigkeit dieser Welt.
Rami Al Ali – Feminine Poesie
Der syrische Designer Rami Al Ali steht für eine feine, feminine Couture. Seine Arbeiten setzen auf Transparenz, fließende Linien und sehr subtile Stickereien. In genauerer Beobachtung wird klar, dass Al Ali die Weiblichkeit versteht und mit seinen Designs die Silhouette einer Frau unterzeichnet - auf einer filigranen Art und Weise. Besonders charakteristisch sind seine hauchdünnen Stofflagen, die sich über den Körper legen, ohne ihn zu fixieren. Die Stickereien wirken erst auf den zweiten Blick erkennbar. Al Alis Couture ist emotional, zart, präzise und Weiblichkeit pur.
Diese sieben Designer:innen zeigen eine andere Seite der Haute Couture: künstlerisch, opulent und laut. Denn wer Couture als Kunstform verstehen will, muss Designer finden, die abseits des Rampenlichts die Zukunft der Mode mitgestalten.