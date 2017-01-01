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Das Männer-Magazin aus Frauensicht: Für Männer, die sich den Herausforderungen der Zeit mit Zuversicht und Optimismus stellen, ihre Schwächen sowie ihre Stärken kennen. Männer, die keine Lautsprecher sind, sondern Souveränität und Erfahrung ausstrahlen, gute Zuhörer sind. Für Männer, die keine anderen Männer imitieren wollen, sondern selbst als Beispiel vorangehen, stets auf der Höhe der Zeit.
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